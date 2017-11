All black: Diese dänische Modelinie besteht nur aus schwarzer Kleidung

All black

Per E-Mail versenden

All black everything. Wenn ihr so durch euren Kleiderschrank stöbert, fällt wahrscheinlich vielen von euch auf: Eigentlich ist fast alles schwarz. Denn schwarze Kleidung passt einfach immer.

Deshalb ist diese neue Modelinie der dänischen Marke "North Copenhagen" perfekt für alle, die nichts anderes als Schwarz an ihre Haut lassen. Denn sie besteht nur aus eurer Lieblingsfarbe.

Doch langweilig sind die schwarzen Kleidungsstücke gar nicht - glamourös, schick und sexy trifft es eher. Aber seht selbst:

The North dot shirt abd Copenhagen jacket #northcopenhagen #onlineshop #danishdesign #ottd #black #lingerie #leatherjacket #soft Ein Beitrag geteilt von North (@northcopenhagen) am 24. Sep 2017 um 23:54 Uhr

North Pvc skirt #online #northcopenhagen #sexy #black #pvc Ein Beitrag geteilt von North (@northcopenhagen) am 1. Nov 2017 um 0:46 Uhr

naced dot shirt #online #now #northcopenhagen #lingerie #nakeddot Ein Beitrag geteilt von North (@northcopenhagen) am 25. Okt 2017 um 8:34 Uhr

The pvc skirt and cotten silk t-shirt 🖤 #online #northcopenhagen Ein Beitrag geteilt von North (@northcopenhagen) am 22. Okt 2017 um 0:25 Uhr

Das Beste daran: sie liefern weltweit. 18 Euro kostet die Lieferung in EU-Länder. Shoppen könnt ihr die All-Black-Brand (sogar mit Accessoires!) auf dieser Seite.