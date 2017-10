Trends: Diese Sneakers im Aladdin-Look sehen wirklich schräg aus

Ist das trendy oder kann es weg? Bei diesen Sneakers wissen wir wirklich nicht so recht, was das soll.

Wir lieben Sneakers. Sie sind praktisch, bequem und sehen gut aus. Umso schlimmer finden wir, wenn versucht wird, sie "aufzupeppen". Denn meistens geht das in der Welt der skurrilen Mode-Trends nämlich ziemlich schief.

So auch bei diesem Modell der Marke Loewe, die ja für ihre witzigen Kreationen bekannt ist. Doch diesmal ist es ein bisschen too much, oder? Bei der Fashion Week in Paris wurde das schräge Aladdin-Modell vorgestellt - und sorgte wahrscheinlich auch schon vor Ort für Verwirrung.

Loewe SS18. Amazing Dinosaur sneakers. #LOEWESS18 #sneakers #PFW Ein Beitrag geteilt von -Tancrède- (@tancredelalun) am 30. Sep 2017 um 1:44 Uhr

Loewe SS18. Amazing Dinosaur sneakers. #LOEWESS18 #sneakers #PFW Ein Beitrag geteilt von -Tancrède- (@tancredelalun) am 30. Sep 2017 um 1:42 Uhr

Da hilft auch das hochwertige Material nicht darüber hinweg, dass diese Sneakers einfach seltsam aussehen. Eine Frage drängt sich außerdem auf: Bleibt man damit im Alltag überall hängen? Naja, man muss ja nicht jeden Trend mitmachen...