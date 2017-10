Choker oder Kropfbänder in allen möglichen Varianten, von schwarzem Samt bis roségoldenen Kettchen hatten die Accessoire-Welt in den letzten Monaten fest im Griff. Der Höhepunkt jedes Accessoire-Trends ist erreicht, wenn man in der Schmuckabteilung der Modekette der Wahl das Accessoire in praktischen, farblich und stilistisch aufeinander abgestimmten 5er-Packs um € 14,99 kaufen kann. Das Ende ist also nah und Choker-Queen Kendall Jenner ist mittlerweile auch schon woanders: Beim guten Bekannten aus unserer Jugend, den Creolen-Ohrringen. Und sie werden groß!

Die Hoop Earrings sind 2017 ziemlich überdimensioniert riesig. Das sieht toll aus, ist aber nicht wahnsinnig alltagstauglich. Zum Glück gibt es die Hoops auch in klein (und dafür extravagant geschmückt) oder ganz schlicht. Rihanna, Kendall und wir sind jedenfalls Riesenfans.

Hoops an berühmten Ohren:

Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 24. Sep 2017 um 7:57 Uhr

Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 8. Sep 2017 um 9:26 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Kendall (@kendalljenner) am 15. Sep 2017 um 10:59 Uhr

Riesen-Hoops:

Ein Beitrag geteilt von RAYYAN. (@rayyanumrani) am 1. Okt 2017 um 21:15 Uhr

Ein Beitrag geteilt von L U K E R O S E (@luke_rose_jewellery) am 2. Okt 2017 um 0:16 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Manny Roman (@bymannyroman) am 1. Okt 2017 um 10:39 Uhr

kleine Hoops:

Ein Beitrag geteilt von Sharon Farrell (@hellosharonfarrell) am 30. Sep 2017 um 17:58 Uhr