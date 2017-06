Per E-Mail versenden

Während derzeit viele Dessous- und Bademodenlabels die "Body Positive"-Bewegung für sich nutzen und mit "nicht-retouchierten" Modekampagnen für sich werben, geht das amerikanische Swimwearlabel "Rheya" einen anderen Weg.

Die Marke, die von der 21-jährigen Designerin Chloe Madison gegründet wurde, verzichtet ebenfalls auf Photoshop & Co. - und zwar ganz ohne daraus eine große Sache zu machen. Wie selbstverständlich posieren die Models in den Produktkategorien mit Dehnungsstreifen und vermitteln damit ein Körperbild, das tatsächlich dem wahren Aussehen der Models entspricht.

Bilder nach der Idealvorstellung einer anderen Person retouchiert

Die Gründerin des Labels erklärte via Elle.com: "Das war Absicht!" Sie und ihre beste Freundin hatten zuvor für die Kampagne gemodelt und sich auf den Bildern nach der Nachbearbeitung kaum noch wiedererkannt. Madison: "Als wir die Bilder nach der Bearbeitung zurückbekamen, waren wir schockiert. Ich habe meinen Körper gar nicht wiedererkannt, da er nach der Idealvorstellung einer anderen Person retouchiert wurde". Die Designerin schickte die Bilder daher zur Bearbeitung zurück und ließ die Retouchierungen rückgängig machen.

Trotzdem entschied sich die junge Unternehmerin keine große Sache aus den unbearbeiteten Bildern zu machen. "Kundinnen sehen all diese gephotoshoppten, jungen Frauen und denken, dass sie so auch aussehen müssen. Daran will ich etwas ändern."

Madison ist davon überzeugt, dass Mode, die realitätsnah präsentiert wird, bei den Kundinnen besser ankommt, als Models, die bis zur Unkenntlichkeit verändert wurden. "Ich würde lieber etwas kaufen, zudem ich einen Bezug habe und worin ich mich wirklich sehe."