Nach den durchsichtigen Folien-Jeans im Frischhalte-Look (hier klicken), den blutbefleckten Jeans (hier klicken) und den seltsamen Mom-Jeans mit Schweißfaktor (hier klicken), folgt nun die nächste fragwürdige Jeans-Kreation. Diesmal aus dem Hause "Opening Ceremony".

Die Kult-Boutique aus Manhattan avancierte zu einer der coolsten Marken weltweit - doch mit dieser Jeans haben sie in den Augen vieler (nicht aller!) ein wenig daneben gegriffen.

Die Idee dahinter ist durchaus nobel: die langen Jeans können innerhalb von Sekunden in Shorts verwandelt werden. Sie ist also zu allen Jahreszeiten verwendbar. Vorausgesetzt natürlich man kann dem etwas eigenwilligen Look etwas abgewinnen.

Die Jeans (Kostenpunkt: 380 Euro) scheint aber nicht bei jederfrau gut anzukommen, wie diese Reaktionen im Netz zeigen:

What the hell is this monstrosity?!! https://t.co/KMEEqh9uDd

When you see an outfit and think 'that looks like it could give you thrush...' https://t.co/DppJdPd73N