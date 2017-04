Befremdlich: "Nordstrom" verkauft Jeans in "Dreck-und-Blut-Optik"

"Nordstrom" verkauft Jeans in "Dreck-und-Blut-Optik"

Manchmal wüssten wir schon gerne, was so in den Köpfen von DesignerInnen vorgeht. Nachdem wir euch gestern die durchsichtige Plastik-"Jeans" von Topshop vorgestellt haben (hier zu sehen), kam uns heute wieder ein neuer, sehr befremdlicher Mode-Fund unter.

Wir nennen es liebevoll: Jeans in "Dreck-und-Blut-Optik". Diesmal ist es der Online-Shop "Nordstrom", der mit seinen Jeans-Modellen Aufsehen erregt. Auf der Website sind nämlich mehrere etwas merkwürdige Modelle der Marke "PRPS" zu finden. Und sie alle nehmen den "Shabby"-Look etwas zu wörtlich.

Schlammloch oder abstrakte Kunst?

Hier ist Modell Nummer 1, mit Fake-Dreck und in Baustellenarbeiter-Optik - Kostenfaktor: 414 Euro.

Modell Nummer 2 um ebenso viel Geld überzeugt mit blutigen Akzenten:

In der Beschreibung steht, das Ganze wäre "tragbare abstrakte Kunst". Die Dreck-Jeans würde außerdem zeigen, dass Mann sich nicht zu schade ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Etwas naheliegender wäre wohl die Interpretation, der Träger sei in ein Schlammloch gefallen oder hätte gerade jemanden ermordet.

Einzig schade ist eigentlich nur, dass es die Jeans lediglich für Männer gibt. Bei einer Fake-Dreck-Jeans würde nämlich der Schlamm, den die Kids gern auf ihrer Kleidung sammeln, gar nicht auffallen. Und das blutige Modell wäre sehr praktisch, wenn unsere Tage mal zu früh kommen. Aber wir sind zuversichtlich, dass es das Modell für Frauen auch bald geben wird. Bei Topshop vielleicht?

