Wir dachten, dass nach Gucci's schrägem Schuh "Ilse" (hier zu bewundern) und Topshop's ebenso schräger "Mom Jeans" (hier zu bestaunen) nichts Schlimmeres nachkommen kann. Aber da haben wir uns wohl geirrt.

Der Trend zum Plastik-Look setzt sich (leider) unaufhaltsam fort. Diesmal im Topshop-Sortiment der bizarren Kleidungsstücke: eine komplett transparente Plastik-Hose. Ihr glaubt es nicht? Seht selbst:

"MOTO Jeans mit Folieneinsatz und geradem Beinschnitt" heißt das gute Stück und ist um schlappe 76 Euro zu haben. Wer auf den Kondom-Look und 100 % Polyurethan steht, sollte also schnell zugreifen. Bleibt nur die Frage, wie man die Dinger nach einer Maschinenwäsche (die angeblich möglich ist) trocknen soll? Oder ob es für den Schweiß, der sich nach zwei Minuten darunter sammelt, auch eine gute Lösung gibt?

Wie auch immer: diese "Jeans" ist wohl eher ein Griff ins Klo. Oder um es in den Worten dieser Twitter-Userin auszudrücken: "Perfekt, um sich darin anzupinkeln."

Perfect for pissing yourself in.#fashiongoals #Topshop https://t.co/1XRO0Own38