Wir dachten ja, dass nach der Topshop "Mom Jeans" mit Plastikfolie nichts mehr Schlimmeres nachkommen kann (hier könnt ihr sie noch einmal bewundern). Doch wir haben uns geirrt: der neueste bizarre Fashion-Trend beinhaltet wieder einen gewagten Plastik-Look und kommt aus dem Hause Gucci.

"Ilse" spaltet die Gemüter

Die neue Kreation des Luxus-Labels nennt sich "Ilse" - und genauso unsexy sieht sie auch aus. Es sind nämlich High Heels mit integrierten Latex-Socken. Sollte jemand zu viel Geld übrig haben, kann er sich den Look für schlappe 1160 Euro nachhause holen (Link hier).

In der Produktbeschreibung heißt es: "Verpasst eurem Look das gewisse Extra mit einer aufs Wesentliche konzentrierten Version des "Socken in Sandalen"-Trends." Ganz so gut kommt die Sandale in der Internet-Gemeinde jedoch nicht an.

"Seid ihr betrunken?"

"Die wahrscheinlich unheimlichsten Schuhe, die ich jemals gesehen habe", schreibt eine Frau auf Twitter über die Schuhkreation. Andere halten die Latex-Sandalen-Kombi für einen frühen Aprilscherz.

Doch es gibt auch Entwarnung: man kann die Sandalen auch ohne die Socke tragen, denn diese lässt sich (zum Glück) entfernen. Dann sieht der Schuh eigentlich gar nicht schlimm aus:

