Trend: 2017 tragen alle wieder Netzstrümpfe und so sieht das aus

Netzstrumpfhosen feiern gerade ihr großen Mode-Comeback: Egal ob auf den Laufstegen, als Street Style-Looks bei den Fashion Weeks oder bei den Instagram-Stars: Netzstrümpfe erobern gerade wieder unsere Herzen und unsere Timeline weil sie einfach cool aussehen und ein gewisses Bad Girl-Image verbreiten. Der favorite Look ist dabei eine zerissene Jeans im used Look und darunter eine grobmaschige Netzstrumpfhose: So wird das Teil nach 2017 gebracht und passt sich ideal in den aktuellen grungigen Look ein. Aber die Strümpfe haben eine lange Geschichte:

My kinda #shoeporn 💁🏼 Ein Beitrag geteilt von Fashion Blogger (@constantly_k) am 18. Feb 2017 um 5:10 Uhr

"Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", sang Marlene Dietrich 1930 in dem Kultfilm "Der blaue Engel" und trugt dabei Netzstrümpfe auf der Leinwand. 1950 fand man das sexy Accessoire an den Beinen von Marilyn Monroe und ein Jahrzehnt später wurde provokative Strumphose von dem jungen Model "Twiggy" fast schon alltagstauglich gemacht.

In den 1970ern machte Vivienne Westwood die "Fishnet" zum ikonischen Fashion-Statement der Londoner Punk-Szene. Spätestens nachdem Madonna sie auf dem Cover ihres Albums "In Bed With Madonna" trug, war die Strumphose auch in den 90ern angekommen. 2017 führt an Fishnettights kein Weg vorbei.

Grunge forever 🤘🏻 click for details 👉🏼 @liketoknow.it #liketkit http://liketk.it/2qfqi Ein Beitrag geteilt von Masha sedgwick (@mashasedgwick) am 28. Jan 2017 um 9:38 Uhr

After the @marinahoermanseder show #mbfwb 📸 @thestreetvibe Ein Beitrag geteilt von Masha sedgwick (@mashasedgwick) am 22. Jan 2017 um 8:24 Uhr

there goes another one, afoch weil ih's konn Ein Beitrag geteilt von Nina Himmelreich (@nhmml) am 7. Dez 2016 um 11:29 Uhr

friendz! a new outfit is on the blog 🌹 Ein Beitrag geteilt von Nina Himmelreich (@nhmml) am 5. Dez 2016 um 11:17 Uhr

felt like spring today 🌹 new look just went up on the blog Ein Beitrag geteilt von Nina Himmelreich (@nhmml) am 5. Feb 2017 um 11:26 Uhr

Bei Falke gibt es zum Beisiel feinmaschige Netzstrümpfe wie die Falke Lurex Net um 24€, eine grobmaschingere Variante gibt es bei Calzedonia um 9,95€.