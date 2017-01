Kropfband: Dieser neue Trend wird laut Kendall Jenner den schwarzen Stoff-Choker ablösen

Bild: (c) Getty Images (Jamie McCarthy)

Schwarze Kropfbänder - oft Choker genannt - haben im letzten Jahr ein mächtiges Revival erlebt, und Kendall Jenner war nicht ganz unbeteiligt an dieser Entwicklung. Ihr häufiges Tragen hat sicher zum Trend beigetragen, immerhin waren es über Monate hinweg diese Bilder, mit denen wir überflutet wurden.

"Es ist lustig, wie schnell Trends vergehen" - so Jenner auf ihrer Website. "Eine Minute bin ich total verliebt in eine Sache, und am nächsten Tag kann ich sie nicht mehr sehen. Ich weiß, dass ich die ganze Zeit schwarze Stoffchoker getragen habe - und das heißt jetzt nicht, dass ich sie nciht mehr liebe - aber ich bin darüber hinweg."

Statt schwarzen Stoffchokern trägt sie jetzt lieber Metall-Bänder. Das heißt der 90er-Vibe ist noch immer da, und Kendall trägt sie in verschiedenen Längen und Ausführungen.

"Anstatt von Stoffchokern, trage ich sie jetzt lieber aus Metall oder mit Diamenten", schrieb sie auf ihrer Seite. "Die Materialien aufzumischen macht Spaß. Ich liebe es, verschiedene zu kombinieren und mehrere auf einmal zu tragen!"

In Anbetracht von Kendalls modischen Trend-Einfluss, wird es sicher nicht mehr lange dauern, bis wir die alle tragen.