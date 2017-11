Bild: Sex and The City/Marks & Spencer

Per E-Mail versenden

Wer schon immer davon geträumt hat, in Carrie Bradshaws blaue Manolo Blahnik-Pumps zu schlüpfen, die durch "Sex and the City" berühmt wurden, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Und zwar um wenig Geld.

Der britische Shop "Marks & Spencer" bietet eine Billigversion der Schuhe auf seiner Website an. Kostenpunkt: unschlagbare 30 Euro.

Die Schuhe gibt es etwa in den Farben blau, pink und schwarz. Und wir finden, sie sehen dem Original erschreckend ähnlich.

Wem das zu trashy ist, der kann natürlich auch das Original um cirka 860 Euro kaufen. In jedem Fall sind die Schuhe einfach Kult.