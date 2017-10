Keine Querstreifen und nichts, das funkelt. Nichts zu Enges oder zu Freizügiges und um Himmels willen ja keine Leggings! Fragwürdige Kleidervorschriften für Frauen jenseits der gesellschaftlich als Schönheitsstandard empfundenen Kleidergrößen lassen sich zusammenfassen mit: Bitte verstecke deinen Körper. Zum Glück gibt es genug Frauen, die auf diese absurden Vorschriften pfeifen. Wie Katie Sturino.

Die New Yorker Plus Size Bloggerin ist, wie sie sagt, "a 12ish girl in a size 2 world" - also eine mhmm ungefähr Größe 46 in einer Welt der 34. Auf ihrem Insta-Account stylt sie die Celebrity-Outfits nach und beweist, dass gute Mode nichts mit der Körpergröße zu tun hat.

Unter dem Hashtag #supersizethelook stellt sie ihre Looks denen ihrer Vorbilder gegenüber - und was soll man sagen, sie sieht einfach super aus.

Im Stil von Alexa Chung

Im Stil von Olivia Munn

Im Stil von Kourtney Kardashian

Im Stil von Jessica Alba

Im Stil von Shay Mitchell

Im Stil von Katie Sturion

Im Stil von Giovanna Battaglia

Zum Glück haben auch schon Designer begriffen, dass Mode in allen Körpergrößen funktioniert: