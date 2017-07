Per E-Mail versenden

Es gibt unumstößliche Wahrheiten in der Welt der Unterwäsche. Man hat einen, und nur einen!, Lieblings-BH. Nichts stützt wie ein Sport-BH. Und: Je größer die Brüste, desto schwieriger der BH-Kauf.

Cora Harrington kennt sich mit Unterwäsche aus. Sie betreibt den Lingere-Blog Lingerie Addict. In einem Interview mit Mic sagt sie, was jede Frau mit großen Brüsten bereits geahnt hat: BHs in größeren Größen sind empfindlich teuer. Klingt irgendwie unfair? Anscheinend gibt es Gründe dafür.

„Es kann bis zu drei Jahre dauen, einen neuen BH in einer größeren Körbchengröße zu entwickeln und zu produzieren und die Unternehmen haben keine Ahnung, ob der BH erfolgreich sein wird, bis er auf den Markt kommt," erklärt Harrington. "Größerer Körbchengrößen müssen außerdem härter „arbeiten“ (also mehr stützen) und daher aus hochwertigeren, stärken Materialen gefertigt werden. Zarte Drähte oder Mesh wie bei kleinen Körbchengrößen sind schlicht ungeeignet für größere.“

Größere BH-Größen sind qualitativ hochwertiger



Der höhere Preis rechtfertigt sich also in besseren Materialen, einfach weil die BHs auch besser sein müssen. Chantelle Crabb, Kommunikationschefin für den Plus-Sizes-Unterwäschenshop Curvy Kate, bestätigt das gegenüber Revelist.

Ein Beitrag geteilt von curvykate (@curvykate) am 29. Jun 2017 um 23:34 Uhr

„Die BHs sind speziell designed um größere Brüste zu stützen. Ein umfangreicher Designprozess und viele Tests müssen sicherzustellen, dass die BHS auch tun, was sie tun sollen. Außerdem braucht es stärkere Materialen wie Drähte, Haken und Ösen und Schieber zum Verstellen der Träger – einfach, weil die Brust mehr wiegt. Natürlich wird auch mehr Stoff benötigt. All diese Faktoren zusammen sind der Grund, warum größere BHs mehr kosten. Man bezahlt für Qualität!"

via GIPHY

Vielleicht ist das ein kleiner Trost beim Anblick der nächsten Rechnung aus der Dessousabteilung.

Video: 5 Anzeichen dafür, dass dein BH nicht sitzt