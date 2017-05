Die Kult-Kette für Mode und allerlei cooles Zeug von der Handyhülle bis zur Nachttischlampe wird offenbar noch in diesem Jahr seinen ersten Store in Österreich.

Nachdem die amerikanische Kette Urban Outfitters, kurz "UO", ihre Expansion in Europa in den letzten Jahren stark vorangetrieben hat, wurden schon vor einigen Monaten die Gerüchte laut, dass auch Österreich bald seinen ersten Store bekäme.

Eine Stellenausschreibung lässt nun keine Zweifel mehr daran:

"Österreich, get ready! Wir kommen in Dein Land und suchen einen motivierten und engagierten Visual Coordinator (m/w) in Vollzeit für unseren neuen Store in Wien, der erste in Österreich."

Genauere Details über einen möglichen Eröffnungstermin oder die Lage des ersten österreichischen Urban Outfitters-Stores sind nicht bekannt. Es bleibt spannend!

VIDEO: Die schönsten Roben der MET-Gala 2017