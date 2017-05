Wer schon einmal das perfekte Kleid für einen Ball oder eine Hochzeit gesucht hat, weiß: die Suche kann manchmal sehr, sehr lange dauern. Umso schöner ist es dann, wenn man online etwas findet, das (auf den ersten Blick) super aussieht.

Dass das aber auch in die Hose gehen, zeigen die Tweets dieser jungen Frauen, die nach der Bestellung ein nicht so schönes Erwachen hatten. Denn was im Internet nach Glanz und Glamour aussieht, hat in der Realität meist den Charme eines billigen Plastikkleids...

With prom season coming up, just reminding everyone why you shouldn't order your prom dress online.. pic.twitter.com/J3KxTUkkN2 — Santa (@hannnahhnicolee) 6. April 2017

don't buy your prom dress from online companies pic.twitter.com/hqnQzJKkg6 — lay (@viewsfromlay) 6. Mai 2017

I learned my lesson to never order a prom dress online again pic.twitter.com/PNpcCl7SYt — Kavita (@kavita1206) 8. Mai 2017

Since prom season is coming up, just a friendly reminder never to buy your dress online. #neverforget #spotthedifference pic.twitter.com/9B4ZMt99v1 — Annie Marchesani (@anniemarch33) 7. Februar 2017

Und hier sind weitere schlimme Vorher-Nachher-Fotos aus der Vergangenheit, die eure nächste Online-Bestellung in ein neues Licht rücken werden:

When you think your getting a prom dress but... pic.twitter.com/PXsN6iARBZ — Juliet Jacoby (@jjacoby14) 11. April 2016

since prom is coming up make sure that you don't order your dress online 😂💃 pic.twitter.com/jvxnxhJrJ0 — Morgan Morris (@Morgan_Morris29) 27. März 2016

this is what happens when you order your prom dress online pic.twitter.com/z3Q07SGdjn — hal (@marrahaley) 8. Mai 2016

