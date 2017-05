Mit alten Kleidern aus Mamas Schrank ist das ja so eine Sache: manches sieht auch heute noch wirklich tragbar aus, bei anderen Teilen fragen wir uns hingegen, wie man jemals darin gut aussehen konnte.

Doch wie heißt es so schön? Jeder Trend kommt einmal wieder und im Fall von Ally Johnson und dem Abschlussball-Kleid ihrer Mutter hat die 17-Jährige jedenfalls einen Volltreffer gelandet. In dem 22 Jahre alten Kleid sieht die Maturantin jedenfalls umwerfend aus - genauso wie ihre Mutter vor zwei Jahrzehnten.

Ally teilte das Foto, das sie heute und ihre Mutter damals im Abschlussballkleid zeigt, auf Twitter und erhielt dafür von den NutzerInnen viel Zuspruch.

Proud to wear my moms prom dress 22 years later ❤👯 #Prom2017 pic.twitter.com/Qj8MuOzMMt