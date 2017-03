Aufreger : Schweizer Schule verbannt Trainingshosen aus Klassenzimmern

von Katrin Halbhuber

Jogginghosen würden mit "Dummen und Faulen" in Verbindung gebracht, findet man am Gymnasium Leonhard in der Schweiz, und will das legere Kleidungsstück deshalb aus dem Schulalltag verbannen. Die Reaktionen sind gespalten.