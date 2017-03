Bizarr: Topshop verwirrt Kundinnen mit dieser schrägen "Mom Jeans"

Die Netzgemeinde ist gerade gespalten - und zwar über eine skurrile "Mom Jeans" der Marke Topshop. Der "futuristische" Look gefällt offenbar nicht allen Kundinnen.



Die Jeans haben nämlich eine Art Plastikfolie (?) über dem Knie und nennen sich "Mom Jeans mit transparentem Einsatz". Die Beschreibung: "Off-Duty-Styling hat nie so gut ausgesehen." Naja, da sind sich nicht alle sicher, wie mehrere Postings zur schrägen Kreation zeigen.

"Das ist ein Zeichen für den nahenden Weltuntergang", schreibt eine Twitter-Userin. Eine andere ist noch pessimistischer: "Das sieht nach Kleidung aus, die ich bei einem Besuch im Fukushima-Reaktor tragen würde." Eine dritte Frau tweetet: "Was zur Hölle ist das?"

DOROTHY PARKER: What fresh hell is this?

TOPSHOP: Thank you for asking! These are our "Clear Knee Mom Jeans." pic.twitter.com/QRhmLjKirv