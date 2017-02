Nachhaltigkeit: Dieses H&M-Kleid ist aus dem nachhaltigsten Stoff der Conscious-Kollektion bisher

Mit dem innovativen Material Bionic geht H&M einen Schritt in Richtung recyceltes Polyester.

Die neue H&M Conscious Exclusive Collection setzt bei Nachhaltigkeit im Fast Fashion-Bereich neue Maßstäbe: 2017 integriert die Kollektion das innovative, nachhaltige Material "Bionic"– ein recycelter Polyester, der aus angeschwemmten Plastikabfällen an Küsten gewonnen wird.

Das fließende Gewebe, das für ein Abendkleid mit aufwändigen Plissees verwendet wird, zeigt, wie leicht sich Stil und Respekt für die Umwelt miteinander vereinbaren lassen.



Neben einer vollständigen Damenkollektion, und legerer eleganter Kleidung für Herren, wird die Kollektion dieses Jahr erstmalig auch Modelle für Kinder enthalten, sowie einen Conscious-Duft aus Bio-Ölen. Die Kollektion wird ab dem 20. April in rund 160 ausgewählten Stores weltweit, sowie online, in limitierter Auflage erhältlich sein.Den Mittelpunkt der diesjährigen Spring/ Summer Kollektion bildet das plissierte Abendkleid in Puderrosa aus Bionic – recycelter Polyester aus wiederverwendeten Küsten-Abfällen.



Supermodel und Philanthropin Natalia Vodianova präsentiert dieses Jahr die Conscious Exclusive Collection – ihr Kampagnendebüt für H&M.

Conscious Exclusive ist eine Kollektion aus exquisiten Stücken, und läutet zeitgleich den perfekten Start in die neue Saison ein. Mit einem wachsenden Anteil an Bio-Baumwolle im Sortiment versucht H&M nachhaltige Mode möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.