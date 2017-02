Die Welt kann irgendwie nicht aufhören, vom Glamour und der Attitüde der "French Girls" fasziniert zu sein. Das It-Girl Caroline de Maigret hat quasi eine ganze Karriere daraus gemacht und war mit dem Buch "How to be Parisian" sehr erfolgreich.

Und wo wir normalerweise von klassischen schwarzen Teilen, Bootsausschnitt, Jeans- und Lederjacken besessen sind, wissen wir eigentlich gar nicht, was Französinnen darunter tragen? "Who What Wear" hat mit dem französischen Model und It-Girl Camille Rowe über ihre liebste Auswahl an Unterhosen gesprochen, und es stellte sich heraus, dass es in ihren Kreisen einen ziemlich dominanten Favoriten gibt.

"Wir lieben große Baumwollunterhosen!" erzählte Camille. "Ich und alle meine Freundinnen, wir lieben das. Es ist supersexy." Sie meinte auch, dass sie mehr oder minder denselben Unterhosen-Stil hat, seit sie 8 Jahre alt ist. Erst in letzter Zeit kamen große Baumwollunterhosen wieder in Mode, aber in Frankreich hat man sie anscheinend die ganze Zeit getragen!

🍑 #mycalvins Ein von Camille Rowe -Bel (@fingermonkey) gepostetes Foto am 16. Apr 2016 um 9:47 Uhr

Hier sind ein paar Modelle, die euch gefallen könnten:

