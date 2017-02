Matt & Nat: Die veganen Ledertaschen des Kultlabels "Matt & Nat" gibt es jetzt bei Turek!

Mit seinen veganen Taschen trifft das kanadische fairtrade Label Matt&Nat den Nerv der Zeit - bei umweltbewussten Fashionistas hat sich das Label mittlerweile zum Kultobjekt verwandelt mit einem ziemlich großen Following auf Instagram. Auch Bloggerin und WIENERIN-Kolumnistin DariaDaria ist ein großer Fan.



Bei der Verarbeitung zu den schicken Taschen legt das Label größten Wert auf Ethik und Nachhaltigkeit. Der Name des Labels leitet sich von MAT(T)erial und NATure ab. Für die Taschen werden nur vegane Ressourcen wie recyceltes Nylon, Pappe, Kork oder Gummi verwendet. Beim Innenfutter kommen ca. 21 recycelte PET-Flaschen zum Einsatz und werden hier passend verarbeitet. Damit sind die trendigen Taschen eine tierleidfreie stylishe Alternative zu Ledertaschen.





Turek ist in Österreich einer der ersten Mode-Einzelhändler, der seit vielen Jahren internationale Fair Trade Labels am Österreichischen Markt präsentiert.



Die Taschen von Matt&Nat sind in folgenden Turek Shops ab

€ 89,- erhältlich: Mariahilfer Straße 22-24 und Mariahilfer Straße 68 sowie in der Rotenturmstraße 14.