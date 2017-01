KundInnenkönnen ihre nicht länger benötigte oder abgetragene Kleidung in jeden H&M Store bringen – egal von welcher Marke und in welchem Zustand. Und erhalten 15 Prozent Rabatt dafür.

H&M startete im Jahr 2013 in allen Stores weltweit als erstes Modeunternehmen

Und im Zuge der neeun "Bring it"-Kampagne bekommt man jetzt sogar noch mehr Gutscheine: Im Aktionszeitraum vom 30. Januar 2017 bis 4. Februar 2017 werden für jede Tasche zwei Gutscheine ausgegeben. Dazu gibt es ein cooles Video:

Seit dem Start der Initative konnten weltweit bereits über 40.000 Tonnen gebrauchter Kleidung gesammelt und sinnvoll weiter genutzt werden. H&M hat es sich zum Ziel gesetzt, die Menge der gesammelten Kleidung bis 2020 kontinuierlich auf 25.000 Tonnen pro Jahr zu steigern.

Ein neuer Film, der ab 26. Januar auf hm.com zu sehen ist, markiert den Start der Garment Collecting Kampagne “Bring it”, Regie führte Chrystal Moselle. Die Kampagne lenkt die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des Textilrecyclings: Mode gehört nicht in den Müll sondern ist eine wertvolle Ressource. 99% der bei H&M abgegebenen Textilien kann auf vielfältige Weise weiter genutzt werden.





H&M möchte langfristig dazu beitragen, den Ressourcenkreislauf von Mode zu schließen und seinen KundInnen mit der Kleidersammlung in einem ersten Schritt eine einfache Lösung anbieten, ihre nicht länger benötigten oder abgetragenen Textilien in diesen Kreislauf zurückzuführen.







2014 stellte H&M seine erste Close the Loop Kollektion vor - hergestellt aus recycelten Texilfasern aus Kleidern die durch die Garment Collecting Initiative gesammelt wurden.