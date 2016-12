Silvester-Styling: 25+ Silvester-Outfits auf Pinterest, von denen wir uns inspirieren lassen

Ihr habt noch keine Ahnung, was ihr an Silvester anziehen sollt? Wir auch nicht, deswegen haben wir uns auf Pinterest inspirieren lassen...

Silvester ist nur noch wenige Tage entfernt und die Outfitauswahl (wie immer) dürftig...

Wir zeigen, die schönsten Silvesterstyles, die nicht nur zum Neukauf inspirieren, sondern vielleicht auch neue Outfitkombinationen aus dem bestehenden Kleiderschrank entstehen lassen.

1.-2. Ein schöner Rücken kann entzücken!

Die Rückenpartie ist in den letzten Jahren in der Mode immer mehr in den Vordergrund gerückt. Zurecht, finden wir. Denn auch ein schöner Rücken kann, wie das Sprichwort sagt, entzücken!

3.-4. Mustermix

Ein bisschen Mut zum Mistermix macht aus klassischen Einzelteilen oft ein modisch-mutiges Statement-Outfit!

5.-8. Pailetten-Galore!

Egal ob als Kleid, Blazer oder Hose. Nichts schreit mehr "SILVESTER" als Pailetten-Outfits.

9.-11. Samt

Der Trendstoff 2017 garantiert neidische Blicke!

12.-13.Tropicana!

Palmen oder Blumenprint können zu Silvester auch elegant daherkommen, wenn man sie mit den richtigen Stoffen (Samt, Seide) und Farben (schwarz, metallic, nude) kombiniert.

14.-16. Roaring Twenties

Die Zwanziger Jahre stehen wie keine Epoche für Glanz und Glamour und eignen sich daher ideal als Inspirationsquelle für Silvester-Outfits.

17.-19. Metallic

Edel und ideal für festliche Anlässee: Metallictöne schimmern leicht, sind aber trotzdem zurückhaltender und eleganter als Pailetten-Looks.

20.-22. Rottöne

Nicht nur unsere Unterwäsche darf zu Silvester rot gefärbt sein! Unser Favorit: Dunkelrot und Bordeaux!

23-25. Tief blicken lassen

Wir lassen den Push-Up zuhause und geben uns natürlich (und sexy).

