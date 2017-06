Per E-Mail versenden

Das Label Beloved Shirts kann wohl selbst nicht recht glauben, was es da geschaffen hat: Bei ihrer Badeanzug-Kreation "Sexy Chest Tan One Piece" haben sie an männlichem Brusthaar nicht gespart - der Badewaschl im Gänsehäufl würde neidisch werden!

Das Modell ist in mehreren Hauttönen und in den Größen XS bis XXL um jeweils 40 Euro erhältlich (zum Onlineshop). Wir sind gespannt, wer sich als erstes damit ins Bad traut!

Tag someone who NEEDS this suit - we dare ya (WTF have we done) 👙 Link in bio Ein Beitrag geteilt von Beloved Shirts (@belovedshirts) am 29. Mai 2017 um 14:21 Uhr

My Summer bod is ready See what all the fuss is about 😵Link in bio Ein Beitrag geteilt von Beloved Shirts (@belovedshirts) am 10. Jun 2017 um 18:07 Uhr

Make 'em say WTF 🌎FREE US shipping 👌🏻Link in bio Ein Beitrag geteilt von Beloved Shirts (@belovedshirts) am 7. Jun 2017 um 12:37 Uhr