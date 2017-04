WIENERIN und FEWA machen sich auf die Suche nach farbenfrohen Looks! Unterstreiche dein starkes Ich mit intensiven Farben und zeig uns deinen Glamour Look 2017. - WERBUNG -

FEWA Award 2017: Zeig uns deinen Glamour Look!

Bild: (c) iStock

Per E-Mail versenden

Stark & Glamourös

Es gibt sie, die Looks, in denen wir uns schön und stark zugleich fühlen und die uns egal ob im Office, in der Freizeit, bei Tag oder Nacht Stärke verleihen und unsere Persönlichkeit mit strahlenden Farben unterstreichen.

Du hast deinen persönlichen Glamour Look 2017 schon gefunden? Dann zeig ihn uns! Dafür einfach Selfie, Foto oder Video machen und hier uploaden.

Die Gewinnerinnen der Challenge erwartet ein professionelles Fotoshooting und eine exklusive Druckstrecke in der WIENERIN obendrauf gibt´s einen € 500 Shoppinggutschein von Peek & Cloppenburg Österreich!!!

Wer das Rennen macht und schlussendlich aus der WIENERIN lacht, entscheidet WIENERIN Modechefin und Stilprofi Valerie Zehethofer!

Gewinnen mit FEWA

Nehmen Sie hier am Gewinnspiel teil! 3x € 500 Peek & Cloppenburg Österreich Shopping Gutschein, professionelles Fotoshooting & Druckstrecke in der WIENERIN

Peek & Cloppenburg Österreich Shopping Gutschein, professionelles Fotoshooting & Druckstrecke in der WIENERIN 3x € 200 Peek & Cloppenburg Österreich Shopping Gutschein

Peek & Cloppenburg Österreich Shopping Gutschein 50x FEWA Jahresbedarf Die Teilnahme ist erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr möglich.



Teilnahmeschluss: 29.06.2017