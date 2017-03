Die neuseeländische Unterwäsche-Marke "Lonely Lingerie" machte bereits letztes Jahr mit unretouchierten Fotos von Lena Dunham und Jemima Kirke von sich Reden (wir haben berichtet). Diesmal zeigt sich die Marke wieder von einer anderen Seite und holt ein 56-jähriges Model an Bord ihrer neuen Unterwäschekampagne.

Wie schön Frauenkörper in jedem Alter aussehen können, beweist das Label auf eine eindrucksvolle Art und Weise. Die 56-jährige Mercy Brewer stellt die Herbst/Winter-Kampagne der Marke vor - und wir sind verliebt in diese Fotos.

Introducing Mercy, our incredible muse for our new campaign launching today. We cant wait to share more with you ♡ #LonelyLingerie Ein Beitrag geteilt von Lonely Lingerie (@lonelylingerie) am 9. Mär 2017 um 11:56 Uhr

"Mercys Leben ist so reich und stark, dass sie perfekt zu unserer Marke passt", schreibt das Label auf Instagram.

'Mercy's life is so rich & interesting, embodies the Lonely spirit so perfectly & so became the muse for our latest campaign'. - Helene Morris #LonelyLingerie Ein Beitrag geteilt von Lonely Lingerie (@lonelylingerie) am 9. Mär 2017 um 16:32 Uhr

Mercy Brewer wurde in Schottland geboren und als Model der 80er-Jahre bekannt. "Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der die Schönheit älterer Frauen eine verblüffende Offenbarung ist. Wenn wir diese Schönheit nicht endlich anerkennen, verweigern wir uns selbst eine Zukunft, auf die wir uns freuen können", sagt Brewer in einem Statement.

'Ageing can bring a quiet confidence unknown in youth, & what use is beauty without the confidence to recognize it in yourself?’ - Mercy Brewer #LonelyLingerie Ein Beitrag geteilt von Lonely Lingerie (@lonelylingerie) am 10. Mär 2017 um 12:19 Uhr

'I believe we are in a moment in time where older women's beauty has been a startling revelation. If we don't recognise it we, every one of us, deny ourselves a future to look forward to.’ - Mercy Brewer #LonelyLingerie Ein Beitrag geteilt von Lonely Lingerie (@lonelylingerie) am 11. Mär 2017 um 14:22 Uhr

Immer mehr Firmen springen auf den Zug der "Natürlichkeit" auf, da sich perfekte und bis zur Unkenntlichkeit retuschierte Fotos auch nicht mehr so gut verkaufen, wie etwa die sinkenden Verkaufszahlen von Victoria's Secret zeigen (hier mehr zum Thema). Denn: Frauen wollen sich nicht mehr unwohl fühlen in ihren Körpern, nur weil ihnen unrealistische Ideale vorgelebt werden. Wir wünschen uns bitte mehr solcher Kampagnen.

