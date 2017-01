Interview: Kings Of Indigo: Jeans mit Style und Idealismus

Modehäuser, hinter denen nicht bloß Profitstreben, sondern echter Idealismus steckt? Kings Of Indigo ist so eines. Wir haben mit Chef Tony Tonnaer von Kings Of Indigo gesprochen.

Modehäuser, hinter denen nicht bloß Profitstreben, sondern echter Idealismus steckt? Ja, die gibt es wirklich. Das Denimlabel Kings of Indigo etwa produziert zu hundert Prozent fair und nachhaltig und hat mit Tony Tonnaer einen an der Spitze, der eindringlich rät, weniger, aber dafür bewusster zu kaufen. Zehn-Euro-Jeans verlgeicht der K.O.I.-Gründer mit zwei-Euro-Hühnern aus dem Supermarkt: "Du weißt einfach, dass es unter schrecklichen Bedingungen hergestellt wurde. Wir machen lieber Kleidung, die allen etwas bringt."

Die WIENERIN hat mit dem smarten Jeans-Experten gesprochen.

WIENERIN: Aus ökologischer Sicht gilt die konventionelle Jeans-Herstellung als äußerst problematisch. Kings Of Indigo zählt zu den wenigen Denim-Labels, das komplett nachhaltig produziert. Wie kam’s zu Ihrem Entschluss nachhaltige Mode machen?

Tony Tonnaer: Das ist eher zufällig passiert. Als ich in den 1990er-Jahren begonnen habe, in der Modebranche zu arbeiten, war Eco-Fashion noch altmodisch und oft ziemlich hässlich. Erst als ich als Managing Director zu Kuyichi (ebenfalls ein Eco-Denimlabel mit Sitz in Amsterdam, Anm.) gegangen bin, hab ich begonnen mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und verstanden, dass „sauber“ und fair hergestellte Kleidung durchaus auch cool sein kann. Nachdem ich Kuyichi 2010 verlassen habe, war ziemlich schnell der Wunsch da etwas Eigenes zu machen. Das war der Beginn von Kings Of Indigo.

Wie schwierig ist es, ein Produkt zu entwerfen, das gänzlich nachhaltig ist und zugleich gut aussieht?

Es ist eine große Herausforderung, gerade am Anfang. Die Fabriken mit denen du arbeiten kannst, die Stoffe, Färbemittel und Waschungen, die du auswählen kannst - du bist in so vielen Dingen limitiert. Aber genau das macht eben auch erfinderisch. Mittlerweile arbeite ich seit 14 Jahren mit Eco-Fashion und weiß, wie man am besten an die Sache herangeht. Wir haben zum Beispiel begonnen, unsere eigenen Materialien zu entwickeln.

Inwiefern hat sich die Einstellung der Leute gegenüber grüner Kleidung in den letzten Jahren verändert?

Wir spüren deutlich, dass das Interesse Jahr für Jahr steigt. Ich vergleiche Zehn-Euro-Jeans immer mit 2-Euro-Hühnern aus dem Supermarkt. Du weißt einfach, dass sie unter schrecklichen Bedingungen hergestellt werden. Immer mehr Menschen entwickeln ein Bewusstsein dafür und fordern Informationen über die Dinge ein, die sie konsumieren. Das macht auch unsere Arbeit leichter. Denn je größer die Nachfrage ist, desto größer wird das Angebot an Stoffen, Fabrikanten, usw…

Labels, die nicht nachhaltig produzieren, argumentieren oft mit den hohen Kosten, die für den Endverbraucher entstehen würden. Kings Of Indigo-Jeans sind im Vergleich zu vielen anderen Denim-Brands fast günstig. Wie geht das?

Nachhaltige Mode muss nicht wahnsinnig teuer sein. Die Preise für unsere Jeans beginnen bei 100 Euro. Es ist nur einfach weit mehr Aufwand ein Produkt zu entwickeln und herzustellen, dass grün und leistbar ist - ein Aufwand, den sich viele nicht antun wollen oder den sie für nicht profitabel halten.

Sie sprechen sich gegen eine Wegwerfgesellschaft aus und plädieren dafür, weniger zu konsumieren. Ist so viel Idealismus nicht schlecht fürs Geschäft?

Würden die Menschen ein bisschen weniger konsumieren und wären bereit für das, was sie kaufen ein bisschen mehr zu bezahlen, hätten alle etwas davon. Kings Of Indigo entwickelt sich gut und kontinuierlich. Wir wachsen vielleicht langsamer, aber das ist ok. Shoppen soll Spaß machen, aber nicht auf Kosten anderer gehen.

