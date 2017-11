Gute Lieder, die dich so richtig in Stimmung bringen können.

Musik, das wissen wir, spricht direkt unsere Emotionen an. Sie ruft Erinnerungen wach, lässt und glücklich oder traurig sein, entspannt uns oder macht uns, naja, an. Manchmal sind es die Lyrics, manchmal ist es der Beat und manchmal bringt dich der Song einfach zurück zu diesem einen Mal, das du einfach nicht vergessen kannst (oder willst!). In eine vernünftige Musiksammlung gehört also jedenfalls eine eigene sexy Playlist. Mit zum Beispiel diesen Songs.

Die 12 besten Songs für deine Sexy-Playlist

Annie Lennox - I Put A Spell On You



Rihanna - Kiss It Better



Beyoncé - Rocket



The Weeknd - Earned It



The Beatles - I Want You (She's So Heavy)



Marvin Gaye - Sexual Healing



Chris Isaak - Wicked Game



Kavinsky - Nightcall



Kings Of Leon - Sex on Fire



AIR - Sexy Boy



Goldfrapp - Ooh La La



Serge Gainsbourg & Jane Birkin - Je t'aime... Moi Non Plus

Die ganze Playlist auf Spotify anhören:

via GIPHY

Wenn die Stimmung dann passt: