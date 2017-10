Der weibliche Orgasmus ist ein sagenumwobener Mythos - meistens für Männer. Zum Glück ist er auch immer wieder Gegenstand zahlreicher Studien und die Forschung liefert uns wertvolles Wissen. Zum Beispiel verschaffen uns humorvolle Männer anscheinend eher einen Orgasmus.

In einer neuen Studie, die im Wissenschaftsjournal Socioaffective Neuroscience & Psychology veröffentlich wurde, haben WissenschafterInnen untersucht, ob und wie die Persönlichkeit eines Mannes die Orgasmushäufigkeit seiner Partnerin beeinflusst - und welche Eigenschaften ein Mann haben muss, damit eine Frau einen möglichst angenehmen Orgasmus erlebt.

Die ForscherInnen haben 103 Frauen zwischen 20 und 69 zu ihrer sexuellen Vergangenheit befragt. Frauen in festen Beziehungen waren nicht Teil der Studie. Die WissenschafterInnen befürchteten, dass "Frauen in einer Beziehung sich dazu verpflichtet fühlen könnten, ihre aktuellen Partner besser zu bewerten als sie tatsächlich wären."





Frauen haben mehr Orgasmen mit humorvollen Männern



Die Orgasmushäufigkeit ist (quelle surprise!) stark vom jeweiligen Partner abhängig. Die Attraktivität spielt dabei eine wenig überraschende Hauptrolle, sie lässt sich aber nicht auf optischen Vorzügen reduzieren. "Die Resultate zeigen, dass der weibliche Orgasmus eher von Charaktereigenschaften, die im Zusammenhang mit Aufwand und Aufmerksamkeit (z.B. Treue und emotionale Wärme) stehen, abhängt als von guten Genen oder Maskulinität", schreiben die ForscherInnen.

Die höchste Orgasmuswahrscheinlichkeit haben Frauen mit Männern, die kreativ, humorvoll, warmherzig und treu sind und gut riechen. Die Frauen gaben außerdem an, eher bei Männern zu kommen, die sich auch mehr anstrengen, um ihre Partnerin zum Höhepunkt zu bringen.

Das ForscherInnen-Team konnte aber nicht haargenau genau feststellen, welche Persönlichkeitsmerkmale den weiblichen Orgasmus am meisten beeinflussen: "Höhere Werte in den Kategorien Humor oder Kreativität könnten etwa auch einfach in die Bewertung der Attraktivität einfließen, die wiederum die Orgasmuswahrscheinlichkeit erhöht." Es sei außerdem möglich, dass sich Partner mit hoher Orgamusrate eher in Aktivitäten stürzen, die öfter zu Orgasmen führen.

Manche Studien deuten darauf hin, dass der evolutionäre Nutzen des weiblichen Orgasmus mit der Partnerwahl und der Fortpflanzung zu tun hat: Ein Orgasmus könnte die Empfängniswahrscheinlichkeit erhöhen, die Spermien von Männern mit qualitativ hochwertigeren Genen hätten also höhere Chancen auf Erfolg. Zumindest, wenn sie nett sind und uns zum Lachen bringen.

