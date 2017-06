Per E-Mail versenden

Guter Sex hat nichts mit dem Alter zu tun. Sehr wohl aber damit, wie alt wir uns fühlen.

Wer sich jung fühlt, hat auch besseren Sex, fanden WissenschafterInnen der University of Waterloo in Kanada in einer im März 2017 veröffentlichten Studie heraus.

Wer im Herzen jung bleibt, bleibt es auch im Bett

Um zu diesem Ergebnis zu kommen, untersuchten sie die Auswirkungen, die das subjektiv gefühlte Alter auf das Interesse an Sex hat. Ganze 1170 Menschen wurden dafür befragt, sie waren zwischen 40 und 75 Jahre alt. Die Punkte, die abgefragt wurden, waren die Häufigkeit von Sex, die Qualität (die sie selbst einschätzten) und die Frequenz. Außerdem gaben die TeilnehmerInnen an, wie alt sie sich fühlten und wie ihre allgemeine Einstellung zum Älterwerden ist.

Das deutliche Ergebnis: Es gibt einen Zusammenhang zwischen gefühltem Alter und gutem Sex. Je älter sich die TeilnehmerInnen fühlten und je negativer sie das Älterwerden bewerteten, desto weniger Spaß und Interesse hatten sie auch an Sex.

Das klingt plausibel - schließlich ist auch eine andere Studie zum Schluss gekommen, dass es nur eine Zutat gibt, die Sex unvergesslich werden lässt: sich selbst attraktiv zu fühlen.