Video: Die Lügen, die wir schwangeren Frauen erzählen

"Wenn wir Frauen sagen, dass Sex während der Schwangerschaft das Risiko nicht wert ist, sagen wir ihr damit, dass ihr sexuelles Vergnügen keine Bedeutung hat. Was wir ihr also damit sagen, ist, dass im Endeffekt sie selbst keine Bedeutung hat, auch wenn die Bedürfnisse ihres Babys nicht im Konflikt stehen mit ihren eigenen."

Das sagt die Sexualforscherin Sofia Jawed-Wessel in ihrem spannenden TEDx-Talk. Denn: noch immer fragen sich viele Menschen, ob es sicher ist, während der Schwangerschaft Sex zu haben. Und obwohl die Wissenschaft klar sagt, dass es vollkommen okay ist (außer es ist eine Hochrisikoschwangerschaft), ist Sex während der Schwangerschaft noch immer ein Tabuthema, so Jawed-Wessel.

Schwangere gehören allen, nur nicht sich selbst

Die Forscherin erklärt sich das mit der Objektifizierung der Frauen. Schwangere Frauen seien "gemeinsamer Besitz" und "Brutpflegerinnen" - keine Menschen. Ihre Lust wird daher nicht wertgeschätzt, und ihre sexuellen Bedürfnisse werden ignoriert.

"Wie viele Frauen wurden während der Schwangerschaft ohne ihre Erlaubnis schon angefasst? Wie vielen wurden Ernährungstipps von Fremden gegeben? Wie viele wurden gefragt, ob das Kind geplant oder nicht geplant war? [...] Genau: so gut wie alle Schwangeren." Schwangeren Frauen werden oft Privatsphäre und Grundbedürfnisse verweigert, weil sie ja "gute Mütter" sein müssen. "Wir vertrauen ihnen nicht, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. [...] Wir müssen als Gesellschaft endlich damit aufhören, Frauen zu sagen, was sie mit ihren Körpern machen können und was nicht."

