Magische Orgasmen: Sie sind da: Die ersten Einhorn-Dildos!

Wenn es zwei Dinge gibt, von denen wir nicht genug bekommen können, ist es der Einhorn-Trend und Sexspielzeug. Warum es also so lange gedauert hat, diese beiden Dinge zu vereinen, ist uns ein Rätsel - das jetzt von den beherzten Menschen bei geekysextoys.com gelöst wurde: Die ersten Einhorn-Dildos sind da und in den schimmernden und damit einem Einhorn würdigen Farben Rosa, Perlweiß und Lila erhältlich.

The Unicorn Horn Dildo 🦄😍🦄 Our latest and possibly cutest product ever! #unicorn #dildo Ein Beitrag geteilt von For the Naughty Nerd (@geeky_sex_toys) am 30. Jan 2017 um 23:30 Uhr

Magische Orgasmen!

Das Beste daran scheint aber nicht die Einhorn-typische Drehung des Dildos zu sein, sondern der Saugnapf am breiten Ende des komplett aus hautfreundlichem Silikon hergestellten Spielzeugs. Denn, so versprechen die Hersteller: "Der Saugnapf ermöglicht dir abenteuerliche Rollenspiel - für ein Ende wie im Märchen."