Studie: Zu viel Sport ist schlecht für euer Sexleben

Wer mehr trainiert, hat automatisch auch mehr Ausdauer im Bett? Das stimmt so nicht, sagt jetzt eine neue Studie der University of North Carolina. Im Gegenteil: zu viel Sport schadet dem Sexleben, so die ForscherInnen.





Mehr Sport, weniger Lust auf Sex?



Sie untersuchten fast 1100 sportliche Männer aus den USA. Dabei wurden ihre Trainingsroutine und ihr Sexleben unter die Lupe genommen. Die Teilnehmer wurden gefragt, wie lange und intensiv sie trainieren, wie häufig sie Sex haben und daran denken, und wie es um ihren allgemeinen Gesundheitszustand steht. Das Ergebnis: wer weniger und moderat trainiert, hat mehr Lust auf Sex und ein stärkeres Lustempfinden. Jene Männer, die ein sehr intensives Sportprogramm betreiben, haben hingegen eine geschwächte Libido.

Ob das wirklich stimmt, bleibt zu bezweifeln. Die Ergebnisse beruhen nämlich rein auf Selbstauskünften - und gänzlich unsportliche Männer wurden nicht befragt. Die ForscherInnen vermuten jedoch, dass Müdigkeit und niedrigere Testosteronlevel nach intensiven Trainingseinheiten zu weniger Lust beitragen könnten.