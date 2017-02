Sex: Das ist die (gratis) frauenfreundliche Pornoseite, auf die wir alle gewartet haben

Frauen machen 50 Prozent der Bevölkerung aus. Frauen machen auch 30 Prozent der Online-Pornoseher aus. Also warum sind 99 Prozent der Inhalte auf die Bedürfnisse von Männern zugeschnitten?

Das hat sich Michelle Shnaidman gefragt, und weil sie wirklich genug von sexistischen Darstellungen hatte, die nur der den männlichen Blick bedienen, gründete sie eine frauenfreundliche Pornoseite. Seit 15. Februar ist Bellesa live, und dort gibt es nicht nur gratis Pornovideos wie sonst auf PornHub oder YouPorn, sondern es wird auch über Sex aus feministischer Perspektive gebloggt.

Da gibt es zum Beispiel Artikel darüber, warum Männer, denen es egal ist, ob ihre Partnerin kommt, ein soziales Gerechtigkeitsproblem sind, was "Sex Positivity" alles nicht ist und wie eine Autorin über Sport zu mehr sexueller Ermächtigung gefunden hat.

BELLESA IS OFFICIALLY LIVE!!! 🎉🎉



We're turning one of the most misogynistic industries in the world on its head. Join us. #Feminism #Sex pic.twitter.com/MPmvsC9aYs