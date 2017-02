Schmerzen beim Sex zu erleben ist viel weiter verbreitet als man denken könnte. Eine neue Studie die von Wissenschaftler in Groß Britannien durchgeführt wurde hat herausgefunden, dass eine von zehn Frauen zwischen 16 und 74 von Dyspareunie - also schmerzhafter Sex - betroffen ist.

Die Studie wurde im Journal BJOG: An International Journal of Obestrics and Gynaecology veröffentlicht und hat 6669 sexuell aktive Frauen in Groß Britannien interviewt. Die Altersgruppe die am meisten betroffen war, waren Frauen zwischen 55 und 64, aber auch in der Altersgruppe 16 bis 24 war das Phänomen sehr präsent. Die junge Altersgruppe war es auch, bei denen das Problem am meisten Stress ausgelöst hat (wenig überraschend).

Es kann 3 Gründe geben:

Laut der Studienautorin Kristin Mitchell gibt es viele Gründe warum man beim Sex Schmerzen haben kann, und in dieser Studie ging es konkret um vaginalen Sex. Mitchell hat drei Hauptgründe genannt:

- "Manche Frauen haben vielleicht eine unterliegende Krankheit oder Infektion".

- "Wenn Frauen sich nicht trauen ihre Bedürfnisse zu kommunizieren, und was sie mögen oder nicht mögen, lassen sie sich auf sexuelle Aktivitäten ein, die sie nicht genießen. Das kann darin resultieren, dass sie nicht ausreichend erregt sind und Schmerzen beim Sex haben."

- "Ein Grund kann auch eine psychologische Belastung sein (Lest hier: Wie man Sex-Blocken auflösen kann) , die in einem Teufelskreis endet: Wer sich schon im Vorhinein fürchtet oder ängstlich ist, verkrampft sich, was zu Schmerzen führen kann. Wenn man dann erst einmal schlechte Erfahrung gemacht hat, führt das wieder zu mehr Sorgen und man erwartet schon, dass man Schmerzen haben wird."

Wer psychische Probleme ausschließt, sollte zum Arzt

Wer sich komplett wohl und entspannt beim Sex fühlt, und trotzdem Schmerzen hat, sollte einen Arzt aufsuchen um mögliche Konditionen abzuklären. Die Studie hat ergeben, dass sehr wenige der Frauen die an Dyspareunie leiden auch tatsächlich eine offizielle Diagnose dafür bekommen haben. Noch trauen sich viele nicht komplett offen über schmerzhaften Sex zu sprechen und der Bereich der sexuellen und Frauengesundheit ist chronisch unterfinanziert, sodass es wenig Forschung auf dem Gebiet gibt.

Frauengesundheit sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen

Für alle Frauen die Schmerzen beim Sex haben, heißt das nicht, dass etwas mit ihnen nicht stimmt und es heißt auch nicht, dass es Probleme geben muss, Intimität mit dem Partner aufzubauen. Die Studie hat keine Verbindung zwischen glücklichen Beziehungen und schmerzhaftem Sex offen gelegt.