Die Welt verändert sich. Jeden Tag. So schnell wie noch nie. Wie gehen Sie mit Veränderung um? Wie schaffen Sie es, bei sich selbst zu sein und trotzdem neue Wege zu eröffnen? Treffen Sie die richtigen Entscheidungen? Was macht richtige Entscheidungen aus? Haben Sie den Mut, nach vorne zu gehen? Wofür brennen Sie wirklich? Was ist das Beste, das Sie geben können? Speaker, Coach und Buchautor Christo Foerster gibt in seinem neuen Buch „Dein bestes Ich“ erfrischend ehrliche und aktuelle Antworten auf die wichtigsten Fragen der Persönlichkeitsentwicklung. Foerster ist sich sicher: „Nur Tschakka und Alles-ist-möglich funktioniert auf Dauer nicht. Wir müssen die Menschen und ihre natürlichen Bedürfnisse wertschätzen, anstatt sie einfach nur nach vorne zu pushen.” Für uns hat der Motivationsexperte zehn Tipps zusammengestellt, die Sie kraftvoll nach vorne bringen.

Zum Weiterlesen:

Mehr Impulse von Christo Foerster finden Sie in dem Buch „Dein bestes Ich“ (24,90 Euro; Gabal-Verlag) sowie unter www.deinbestesich.com und www.instagram.com/deinbestesich

Zum Autor:

Christo Foerster ist Diplom-Sportwissenschaftler, systemischer Business-Coach und Vortragsredner. Er ist Gründer der Natural Coaching Academy, in der er Menschen lehrt, wie Körper und Geist zusammenwirken. Durch die Verbindung von sportlich-archaischer Bewegung und systemischem Coaching legt Christo Foerster enormes Potenzial zur Persönlichkeitsentwicklung frei. Bevor Christo Foerster 2011 die Natural Coaching Academy gründete, arbeitete er als Redakteur und Sportchef für die Zeitschrift Fit for Fun. Neben seiner Tätigkeit als Coach, Trainer und Speaker ist er heute außerdem Chefredakteur der Zeitschrift Men’s Fitness.