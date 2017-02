Erfolg: Reiche Menschen vermeiden einen Menschentyp um jeden Preis

Mit wem wir so unsere Zeit verbringen, könnte einen größeren Einfluss haben, als wir denken. Unsere Freundschaften haben sogar direkten Einfluss auf unser Vermögen.

Millionäre vermeiden Pessimisten

Nachdem er die täglichen Gewohnheiten von reichen Menschen für fünf Jahre untersucht hat, hat der Autor Thomas C. Corley entdeckt, dass sie eine Art von Person um jeden Preis vermeiden: Pessimisten.

Schlechte Erwartungen zerstören Erfolg

"Selfmade-Millionäre haben besondere Anforderungen an die Menschen, mit denen sie Zeit verbringen", schreibt Corley in seinem Buch "Change your Habits. Change your Life." "Du bist nur so erfolgreich, wie die Menschen in deinem Leben, mit denen du regelmäßig verkehrst. Reiche Menschen suchen immer nach zielorientierten, optimistischen, enthusiastischen Menschen, die einen positiven Blick auf das Leben haben."

Eine positive Einstellung ist der Grundpfeiler für Erfolg

86 Prozent der reichen Menschen in seiner Studie haben es sich zur Angewohnheit gemacht, Umgang mit erfolgsorientierten Menschen zu pflegen. Außerdem versuchen sie sich so wenig negativen, giftigen Verhaltensweisen wie möglich auszusetzen.

Wir imitieren unsere Umgebung





Der Umgang ist deswegen so wichtig, weil wir die Verhaltensweisen unserer Umgebung imitieren und eine positive Einstellung Grundmerkmal und Gemeinsamkeit der erfolgreichen Menschen in der Studie war.

Nichts Neues

Das ist nicht das erste Mal, dass dieser Schluss gezogen wurde: Bereits im Jahr 1937 untersuchte Napoleon Hill 500 Selfmade-Millinäre. "Menschen nehmen die Natur, die Verhaltensweisen und das Gedankengut ihrer Umgebung an", schrieb er im Buch "Think and Grow Rich". "Es gibt keine Hoffnung für diejenigen, die andere Menschen durch ihre negativen Gedanken abstoßen."

Wo ist Urlaub für Familien leistbar?