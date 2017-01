Planeten: Warum der Jänner heuer ein ganzer Monat voller Glück ist

Wir starten gerade in eine Phase, in der sich alle Planeten harmonisch in eine Richtung bewegen. Der perfekte Moment um sich auf Pläne und Träume zu fokussieren.

Jänner 2017 mag genau der richtige Zeitpunkt sein, um seinen Schwarm auszufragen, ein neues Projekt in der Arbeit vorzuschlagen oder nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. All das dank eines Phänomens namens "All Planets in Direct Motion" (APDM). Dabei geht es darum, dass sich während eines kurzen Zeitraums alle Planeten vorwärts, also in eine Richtung bewegen. Das ist sehr selten, da sich normalerweise immer mindestens ein Planet rückwärts bewegt. Diese Phase steht für besonderen Einklang und Harmonie im Universum.

Besondere Harmonie für alle Vorhaben

Die Länge und Häufigkeit von APDM-Zyklen varriert stark, 2014 zum Beispiel gab es gar keine APDM-Phase , 2008 gab es das letzte Mal eine lange mit 35 Tagen. Dementsprechend sollten wir diese lange Phase gut für uns nutzen! Dieses Jahr hat die APDM-Phase am 7. Jänner angefangen und dauert bis zum 6. Februar. In dieser Phase bewegen sich alle die Sterne harmonisch und sind uns ein ganzes Monat lang gut gesinnt! Das kann sich in Form von Reichtum und anderen positiven Lebensereignissen manifestieren. Der perfekte Moment also um sich auf seine Pläne zu konzentrieren und Träume zu visualisieren.

Merkur hat für eine anstrengede Phase gesorgt

APDM ist eine angenehme Abwechslung, nachdem der Merkur die letzten paar Wochen rückläufig war, konkret von 16. Dezember bis 8. Jänner. Im Gegenteil zu APDM steht ein rückläufiger Merkur für Pech, speziell wenn es um Technologie, Geld und Kommunikation geht. Das könnte also ein paar Pechsträhnen der letzten Wochen erklären.