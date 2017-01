Fluchen kann manchmal wirklich befreiend sein! Und ist sogar ein Zeichen für Ehrlichkeit - das sagt zumindest eine neue Studie der University of Cambridge.

Für die Studie wurden 276 Probanden in einer Laboranalyse und 73,789 Nutzer auf Facebook untersucht. Die Experten kamen zum Schluss, dass diejenigen, die mehr fluchten, weniger dazu tendierten, zu lügen.

Der Untersuchung zufolge, liegt das daran, dass Menschen beim Fluchen ihre Aussagen weniger filtern und daher ehrlichere Meinungen abgeben - sowohl in geschriebener als auch gesprochener Form.

Studienautor David Stilwell plädiert in einem Interview mit der Daily Mail dafür, Fluchen nicht grundsätzlich als etwas Schlechtes anzusehen: "Fluchen wird als negative soziale Handlung betrachtet. Menschen denken oft, dass sie durch das Fluchen selbst zu einem schlechten Menschen werden".

Stilwell erklärt, dass wir durch unser angepasstes Verhalten nicht unsere eigene Meinung preisgeben würden, sondern das, was wir für gesellschaftlich akzeptiert halten.

Versucht man also aktiv sich vom Schimpfen abzuhalten, würde das zu manipulierten Aussagen führen, so der Experte.