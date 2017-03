Chrissy Teigen: Die beste Reaktion auf ungewollte Mutter-Ratschläge

Wer kennt das nicht? Sobald es um's Elternsein geht, haben alle was mitzureden und geben selbst Unbekannten unerwünschte Ratschläge. Ob man selbst Kinder hat oder nicht - bei Erziehung wissen es plötzlich alle besser.

Niemand weiß das besser als Mütter, die stark in der Aufmerksamkeit stehen: Chrissy Teigens Tochter Luna ist noch nicht einmal ein Jahr alt und schon in der erste Woche musste sie sich abwertende Kommentare anhören, weil sie es gewagt hat einmal ohne ihre Baby-Tochter essen zu gehen und sich ein wenig Auszeit mit ihrem Mann John Legend zu gönnen.

Aber wer denkt, dass die Kommentare mit den zunehmenden Monaten der Mutterschaft abnehmen, der hat sich geirrt. Bis heute wird jede Kleinigkeit von berühmten Müttern wie Jessica Biel, Pink oder Chrissy Teigen auf die Wagschale gelegt, und dann kommen die Mama-Mobber und Ratschläge-Erteiler, ob man möchte oder nicht.

Oder wie Chrissy Teigen es zusammenfasst: "Stell dir vor, dir geht's so schlecht. Danke, wir machen das schon."

Imagine being this miserable. We are fine, thanks. pic.twitter.com/NNmlJWxKE6