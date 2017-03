Muttersein: Chrissy Teigans brutal ehrlich Antwort darauf, "wie sie alles schaffen" kann

Bild: (c) Getty Images for WGN America (Charley Gallay)

Per E-Mail versenden

Chrissy Teigen ist bekannt für ihre brutale Ehrlichkeit, vor allem wenn es um Körperideale und Mutterschaft geht.

Seit 10 Monaten ist sie Mutter der obsersüßen kleinen Luna und in einem aktuellen Interview mit Yahoo Style hat sie über ihre Erfahrung als berufstätige Mutter gesprochen. Neben ihrer Rolle als Mutter arbeitet Teigen noch immer als Model, moderiert "Lip Sync Battle" auf Spike TV und arbeitet an ihrem zweiten Kochbuch. Wie sie das alles unter einen Hut bringt? Ganz einfach: "Hilfe haben".

"Ich habe sehr viel Hilfe"

"Meine Mutter lebt bei uns. Ich habe Leute, die sich um meine Haare und mein Make-Up kümmern". "Ich stehe nicht auf und mache das alles selber. Viele Hände helfen mir dabei, es ist wichtig, dass die Leute das wissen."

Dann fügte sie noch hinzu: "Ich habe den größten Respekt vor Müttern und vor allem alleinerziehenden Müttern, die nach Hause kommen und Abendessen machen. Ich mache all diese Sachen, weil ich Hilfe habe. Lunas Stimmung geht um halb 7 den Bach hinunter, und ich habe ein Kindermädchen, das auf sie aufpasst während ich Abendessen mache."

"Es ist wichtig, dass die Leute das wissen"

Schon im November hat Teigen ein ähnliches Gespräch geführt: In der Today-Show sprach sie über den Druck für junge Mütter, nach der Geburt sofort wieder toll und fit auszusehen. Damals betonte sie, wie viel Unterstützung berühmte Models und Schauspielerinnen von Ernährungsberatern und Person Trainers haben, um so schnell so fit auszusehen.

Teigen spricht auch offen über ihre Erfahrung mit künstlicher Befruchtung und wie sehr sie jede Minute mit ihrer Tochter genießt: "Für mich ist ein perfekter Tag, wenn ich mit Luna aufwache und ihr dumme Lieder über Kacki vorsinge." Sie liebt es auch, ihr beim Schlafen zuzusehen. Das Model und ihr Mann John Legend wollen noch eine größere Familie.

Dieses Wiener Familienunternehmen stellt die besten Produkte für Mamas und Babys her: