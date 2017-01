"Manchmal, wenn du nicht zur Hochzeit kommen kannst, kommt die Hochzeit eben zu dir", heißt es unter diesem Bild, das im Netz gerade viral geht.

Sometimes when you can't come to the wedding, the wedding comes to you. #hospitalwedding #crushcancer #pediatriccancer #pediatriccancerawareness #nationwidekids #nationwidechildrens Ein von Nationwide Children's Hospital (@nationwidekids) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 13:28 Uhr

Der zweijährige Logan auf dem Bild wird von seinen Eltern Celia und Geff Kinzel durchs Krankenhaus getragen. Und das in einer eher ungewöhnlicher Kluft: in ihrem Hochzeitsgewand. Das Paar hat sich nämlich am 7. Januar 2017 im 'Nationwide Children’s Hospital' in Ohio (USA) das Ja-Wort gegeben, wo Logan sich gerade einer Chemotherapie unterzieht.





"Er war voller Energie"



Gegenüber dem "US Magazine" sagte die Mutter: "Wir waren besorgt, dass Logan während der Zeremonie schlecht werden würde. Aber es war der erste Tag, an dem er voller Energie war, total glücklich und gesprächig." Mit dabei bei der liebevollen Hochzeit: 20 weitere Gäste.

Der kleine Logan kämpft bereits zum zweiten Mal mit der tödlichen Krankheit. Doch er und seine Eltern lassen sich davon nicht unterkriegen. "Der Tag war perfekt", wird seine Mutter zitiert.