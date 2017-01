Acht der lustigsten Kinder-Aktionen, die jemals als Foto festgehalten wurden

Hier sind neun der lustigsten Aktionen von Kindern, die Verwandte, Eltern oder Beobachter, jemals mit einer Kamera festgehalten haben.

Dieser junge Herr, der die Verteilung der Karotten wie einen Olympiasieg feiert.

My cousin just posted this picture of his son. Look how excited and proud he is of where he put all the carrots. I'm cracking up pic.twitter.com/fVETR5FXZU — $HMADI (@madddiiison) 3. Dezember 2016

Diese kleine Dame, die ganz unauffällig das Foto einer anderen Familie crasht.

#2015Faves “@jordieham: So my niece decided to sneak off & jump in another families picture! Lmfao pic.twitter.com/CttkF4HcRF” — Baéthoveen ✨ (@AlishaNOKeys__) 18. Dezember 2015

Dieser kleine Mann, dem die wahre Funktion der gefundenen "Angel-Ruten" noch nicht ganz klar ist.

My son found my 'fishing rods' pic.twitter.com/o4tmdRDJ6a — Pretty52 (@Pretty52) 16. Februar 2015

Der Junge, der als Ampel durchgehen will.

i love this kid. "My son didn't want to be a tiger or a superhero, he wanted to be a traffic light" pic.twitter.com/040q6XcaJO — Khang. (@khangnguyenn7) 11. August 2014

Dieser junge Kerl, der es sich beim Fernsehen gemütlich gemacht hat und so seinen Eltern den Schock ihres Lebens verpasste.

"Walked in on my son watching TV like this. Freaked me out for a second." LOL pic.twitter.com/9RQF8BGS — Daniel Rivera (@dannyboylaugh) 8. Juli 2012

Der junge Mann, der davon überzeugt war, dass ihn niemand beim Schauen von Zeichentrickfilmen um 3.00 Uhr früh erwischt.

#PicsAroundTheWorld Caught my son watching cartoons at 3AM. He didn't expect to be found. - piccdk pic.twitter.com/oOcJnap09w — Ravi (@theravidarade) 13. Juni 2016

Diese Dame, die beim Prinzessinnen-Tag in der Schule als Hot Dog auftauchte.

It was princess day at dance and one little girl came as a hot dog I have never admired someone more pic.twitter.com/iro5mL2Bvc — Grayson Lamontagne (@graysonl3) 9. Mai 2016

Und der Sohn des Chefs, der schon in jungen Jahren klar machen will, dass man seine Aktionen einfach lieben muss.

My boss brought his son to work today. pic.twitter.com/Jistip5qDd — FunnyTweets (@funny_together) 10. April 2016