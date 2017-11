Viraler Trend: "Nachdem ich Schluss gemacht habe, habe ich 90 Kilo abgenommen"

Eine Frau, die über ihre Trennung getweetet hat, wird derzeit zum Internet-Hit. Miranda aus Wisconsin hat auf Twitter geschrieben, dass sie 90 Kilo verloren hat, nachdem sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Denn er hat sie als "ekelhaft" bezeichnet.

Doch mit den 90 Kilo ist nicht etwa ihr eigenes Körpergewicht gemeint, sondern das ihres Freundes, den sie verlassen hat. Miranda hat ein witziges "Vorher-Nachher"-Foto dazugestellt. Eines mit ihrem Freund, eines ohne ihn.

Innerhalb kürzester Zeit wurde ihr Tweet zum viralen Hit und hunderte Frauen weltweit posteten genau solche Bilder. "Nachdem ich als fetter Wal bezeichnet wurde, habe ich 70 Kilo abgenommen", postete eine andere Userin - inklusive Vorher-Nachher-Foto mit und ohne Freund. "Habe mich nie besser gefühlt!"

finally lost 160 lbs!!! before & after!! couldn’t be happier!! pic.twitter.com/mNQGDEx6Ls — mattie harris (@mattieg__) 13. November 2017

i know it's only been about a month, but i've lost a total of 150 pounds and i could not be happier!!! #bless pic.twitter.com/ALoCXUWKa3 — Lilly (@Lilly_Garrow) 11. November 2017

Wanted to share my amazing weight loss transformation with you all. It’s been over a year since I lost 230 lbs and I’ve never felt better ❤️ pic.twitter.com/fuw5PQWdcC — Nai (@_NaiTai) 3. Oktober 2017

Wanted to share my amazing weight loss transformation with you all. It’s been over a year since I lost 230 lbs and I’ve never felt better ❤️ pic.twitter.com/mPUNLR3L11 — Leah 🇲🇽 (@LeahMezano) 9. Oktober 2017

"Ich will meinen grandiosen Gewichtsverlust mit euch teilen!", posten jetzt einige Twitter-Userinnen - und wir finden: so witzig kann eine Trennung ruhig auch mal sein.