Du hast die Gspusi-Phase also erfolgreich hinter dir gelassen und bist in einer festen Beziehung gelandet. Ihr habt feierlich geschworen, nie so langweilig wie die anderen Pärchen zu werden. Freitagabends bleibt ihr trotzdem lieber mit Netflix und Jogginghose auf der Couch und am Samstagvormittag geht ihr brunchen, aber das ist alles nur ironisch. Ihr tanzt und trinkt auf den Hochzeiten eurer gemeinsamen Pärchenfreunde, habt speckige Freundeskreis-Babies am Schoss sitzen und dazwischen fragst du dich manchmal: Ist es das jetzt? Ist das mein Mensch fürs Leben? Das Leben ist unvorhersehbar, aber wir hätten da ein paar Anhaltspunkte:

9 Anzeichen, dass deine Beziehung von Dauer ist

1) Deine Partnerschaft ist gleichberechtigt.



Ihr liebt euch etwa gleich intensiv. Das Glück und die Zufriedenheit des Anderen liegt beiden von euch am Herzen und ihr kümmert euch umeinander - egal, ob es euch gerade in den Kram passt oder nicht. Ja, das schließt nervige Krankenpflege quengelnder Bazillenschleudern mit ein.

2) Ihr habt die gleichen Werte.

Klar, Kompromisse sind wichtig aber im Prinzip sollten eure Wertvorstellungen auf einer Linie sein. Ständige Grundsatzdiskussionen sind auf Dauer auch anstrengend.

3) Ihr denkt beide an eure gemeinsame Zukunft.

Keine Sorge, es geht nicht um elaborierte 20-Jahres-Pläne. Wenn ihr bei große Reisen oder Umzügen, in der leidigen Frage der Weihnachtsfeiertage oder beim kurzfristigen Wochenendtrip keine Entscheidung trefft, ohne den Partner schon in Gedanken irgendwie mit einzubeziehen, ist das ein gutes Zeichen.

4) Ihr denkt aneinander - auch in den kleinen Dingen.

Füllt dein/e PartnerIn einfach so dein Wattestäbchenschachterl auf und achtet darauf, dass dein Lieblingstee nie ausgeht? Boom: Seelenverwandter!

5) Ihr streitet. Und vertragt euch wieder.

Kuscheln und Liebhaben kann jeder. Gute Skills in der Konfliktlösung sind der wahre Schlüssel einer langfristigen Beziehung.

6) Ihr könnt über ALLES reden.

Hauptsächlich die heiklen Drei: Sex, Geld, Politik.

7) Jeder hat sein eigenes Leben.

Ihr müsst nicht die exakt gleichen Hobbies haben, eine Übereinstimmung bei Werten und Prinzipien ist viel wichtiger. Eigene Freizeitbeschäftigungen geben euch die nötige Freiheit und Unabhängigkeit.

8) Ihr könnt auch einfach mal still sein.

Die Welt ist laut genug. Wer gemeinsam schweigen kann, ohne gleich in Sorgen auszubrechen oder sich zu langweilen, hat was Grundlegendes verstanden.

9) Ihr macht Kompromisse.

Ihr werdet euch nicht immer einig sein - umso wichtiger ist es, Kompromisse zu finden, mit denen beide leben können.

Und wenn's dann mit dem Sex auch noch klappt..!