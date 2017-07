Tinder-Story: Das Internet will, dass diese beiden Tinder-Teens zusammenkommen

Tinder Matches, die ewig und drei Tage nicht zurückschreiben - wir kennen sie alle. Und sie sind nicht unbedingt unsere Lieblinge.

Doch wenn sich zwei treffen, die das mit dem späten Antworten geradezu perfektioniert haben, dann kann auch etwas Magisches entstehen. Wie zum Beispiel im Fall von Josh und Michelle, die sich vor drei Jahren zum ersten Mal auf Tinder angeschrieben haben.

Denn wenn man sich die Datumsangaben der Nachrichten anschaut, muss man wirklich schmunzeln.

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX

Einige der Antworten liegen Monate und fast Jahre auseinander. Deshalb reichen auch zwei Screenshots, um die ganze Unterhaltung, die seit 2014 (!) stattfindet, zusammenzufassen.

Die beiden haben noch dazu immer eine witzige Ausrede parat - denn sie nehmen ihre eher lückenhafte Unterhaltung mit Humor. Und genau das wird im Netz derzeit gefeiert - viele wollen nämlich, dass die beiden sich endlich im echten Leben treffen.

Und dann hat sich sogar Tinder selbst eingemischt - und gab den beiden einen Tag Zeit, um sich für ein Date zu entscheiden.

It’s time you got together IRL. You have 24 hrs to decide the city you want to have your first date in and we’ll send you there! @mch_rnd https://t.co/7r2JQtcxKC