Studie: Wenn du deinem Partner die Decke klaust, könnte das der Grund sein

Wer mit einem Deckendieb in einem Bett schläft, weiß: so leicht kriegt man die Decke nicht wieder. Und fiese Deckendiebe lernen auch nichts aus ihren Fehlern. Sie werden Nacht für Nacht das Gleiche tun.

Schließlich bleiben Deckendiebe einfach für immer hinterlistige Egoisten. Oder etwa nicht?

Eine neue Studie will jetzt den Grund dafür gefunden haben, warum manche Menschen anderen die Decke im Schlaf klauen.

Wer mit Stofftier & Co. geschlafen hat, wird deine Decke klauen

Die Ursache liegt in der Kindheit, so die Umfrage des Matratzenherstellers „Best Mattress“. Konkret daran, dass Menschen, die früher mit Teddybär, Puppe & Co. geschlafen haben, im Erwachsenenalter dazu neigen, anderen die Decke zu klauen (und auch allerhand weitere Schlafprobleme haben).

2000 Menschen wurden für die Studie zu ihren Schlafgewohnheiten befragt. Das Ergebnis: wer früher nur mit Kuscheltier & Co. einschlafen konnte, wird sich auch später mehr herumwälzen, tendenziell mehr sprechen im Schlaf und auch viel eher zum Deckendieb werden. Das kommt uns irgendwie bekannt vor...