Gibt es sie denn überhaupt, die große Liebe? Und was, wenn man sie verpasst? Sozialpsychologinnen und -psychologen zufolge gibt es für SkeptikerInnen und einsame Herzen keinen Grund, daran zu zweifeln. Ihnen zufolge begegnet jede von uns im Laufe des Lebens drei großen Lieben, die jede für sich eine große Bedeutung für unsere Entwicklung haben.

1. Die rosarote Brille und viele erste Male

Das Besondere an ihr: Eine solch rosarote Brille wie bei der "First Love" werden wir im späteren Leben nicht noch einmal aufsetzen, wir tendieren dazu, unseren Partner/unsere Partnerin zu idealisieren und himmeln sie oder ihn förmlich an. Es fehlen Vergleiche und nicht wenigen von uns kommt der Gedanke "Das hält für immer".

Und: Mit ihr kommen viele "erste Mal", nicht nur in sexueller Hinsicht.

2. Die Lehrjahre der Liebe

Frei nach "The First Cut is the Deepest": Nach der Trennung von der ersten großen Liebe sind wir vorsichtig, kritisch, wollen uns nicht aufgeben, betonen unseren Individualismus. Deshalb neigen wir auch dazu, Sachen zu zerdenken. Denn schließlich haben wir auch schon Erfahrung gesammelt, nicht nur in Sachen Liebe und Sex. Wir haben uns Meinungen gebildet, wissen, was für uns geht oder nicht geht.

In der Beziehung zu unserer zweiten großen Liebe lernen wir deshalb viel über uns selbst, über die Art, wie wir eine Beziehung führen und führen wollen - unsere "lehrreichste" Liebe sozusagen.

3. Ankommen

Die Zeit des Sich Beweisens ist vorbei, wir sind zu Kompromissen bereit - passend dazu passiert die dritte große Liebe selten auf den ersten Blick, sondern braucht etwas Zeit. Dafür fühlt sie sich dann so gut und richtig an wie keine davor. Und deshalb ist sie die Liebe, die wir festhalten wollen.

