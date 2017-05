Süß: Als jemand seine Freundin "fett" nannte, hatte er die beste Reaktion

Tree Booker und Madison sind ein herzzerreißend süßes Paar, das gerade erst ihren gemeinsam Schulball besucht hat. So wie die meisten High-School-Pärchen haben sie vor dem Ball schnell noch ein paar Erinnerungsfotos machen lassen, die Madison später auf Twitter teilte. Mit den Reaktionen hat sie jedoch nicht gerechnet.

"Wow, er liebt dich, obwohl du fett bist", schreibt eine Twitter-Userin unter ihre Fotos. Madison hat den Kommentar retweetet und mit einer einfachen Nachricht geantwortet: "Verstehe nicht, wie Menschen zu anderen so gemein sein können, obwohl sie sie gar nicht kennen."

Madisons Tweet ist seitdem viral gegangen, weil hunderte Menschen ihr und ihrem Freund unterstützende Nachrichten geschickt haben. "Du siehst absolut toll aus", schrieb etwa eine Userin. Oder: "Menschen, denen es selbst miserabel geht, sehen nie das pure Glück von anderen", kommentierte eine andere. Doch die beste Antwort kam schließlich von Madisons Freund selbst:

"Schatz, du bist nicht fett. Gott hat dich für mich gemacht, du bist perfekt", schrieb er - und wird seitdem im Internet gefeiert.

"Ich könnte dich den ganzen Tag ansehen", fügte er später noch hinzu und postete Bilder seiner Freundin. Madison hat sogar bereits Anfragen für Foto-Shootings bekommen.

@madisonfaithhh_ Your beautiful and an inspiration to young girls! It would be our honor to have you shoot for @ModelSourceMag