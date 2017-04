Das Dating-Portal "Elite Partner" weiß, was Frauen 2017 wollen. Einen Mann, der irgendwie jedem Klischee entspricht - und auch noch kuscheln kann.

Per E-Mail versenden

Geht es nach der Online-Dating-Plattform "Elite Partner", haben Frauen 2017 ein neues Objekt der Begierde gefunden:

Der Alpha Softie: Das kuschelfreundliche Alpha-Männchen

Sein Name? "Der Alpha Softie". Seine Eigenschaften: „Im Idealfall vereint sich in der Persönlichkeit des Alpha-Softies das Beste aus zwei Welten: (...) Halb bodenständiger Versorger, halb einfühlsamer und inspirierender Partner für die gemeinsame Weiterentwicklung", so Elite Partner über den neuen Idealpartner.

Denn die Datingseite weiß, dass Frauen heute mehr wollen als noch vor einigen Jahren: "Viele Frauen haben in den letzten ein, zwei Jahrzehnten sehr viel verändert, sich aus alten Rollen gelöst, selbstbewusst immer mehr Gleichberechtigung gefordert, viel in persönliche Entwicklung, Bildung und Beruf investiert“, erklärt Psychologin Lisa Fischbach.

Was folgt, sind eine Aufzählung von Frauen- und Männerklischees und die Erkenntnis, dass Frauen im Jahr 2017 einen Mann wollen, der liebenswert ist und ihnen das Wasser reichen kann. Ein Mann, der eben gleichzeitig "Alpha-Männchen", "Ernährer" und süßer "Softie" ist.

Willkommen im 21. Jahrhundert, Elite Partner!

Mit klischeebehafteten Begriffen wie "Alpha-Mann", "Softie" oder "Bürohengst" zeigt die Umfrage, dass man bei Elite Partner offenbar selbst noch mit traditionellen Rollenbildern zu kämpfen hat, die Frauen ja eigentlich nicht mehr (oder schon?) wollen. Vielfach sind die Formulierungen aber einfach nur eines: Nämlich realitätsfremd und extrem heteronormativ.

"Der Mann von heute muss nicht unbedingt Holz hacken und einen Porsche besitzen, um als männlich oder Alpha-Typ wahrgenommen zu werden – und auch nicht unbedingt Hausmann sein oder Gedichte schreiben, um seine Softie-Qualitäten zu beweisen", sagt Diplom-Psychologin Fischbach über den Ideal-Typus Mann abschließend.

Da haben die Männer aber gerade noch einmal Glück gehabt.

Video: Sex-Expertin Paula Lambert über den weiblichen Orgasmus und Selbstliebe